Марафон в Саратове объединил свыше 1000 участников из разных регионов

В воскресенье 19 октября в Саратове состоялся возрожденный «Саратовский марафон», объединивший более 1000 участников из 30 регионов страны.

Старт забегам дали министр спорта Олег Дубовенко, марафонец Леонид Швецов и биатлонист Александр Логинов.

Участники преодолевали дистанции от 3 до 42,195 км на саратовской набережной. Дубовенко отметил, что марафон объединил целые семьи и стал праздником спорта для всех возрастов.

Кстати, самому почетному марафонцу исполнилось 84 года.

Ольга Сергеева

Фото: А.Фриман