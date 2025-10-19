Озвучена чистая прибыль кафе узбекской кухни в Саратове

В Саратове выставлено на продажу действующее кафе, предлагающее блюда узбекской кухни.

Заведение находится в торговом комплексе на Вольском тракте и имеет годовой опыт успешной работы.

Ключевые параметры бизнеса:

Персонал: штат из 4 сотрудников.

Финансы: заявленная месячная выручка — 1 млн рублей, чистая прибыль — порядка 300 тыс. рублей.

Ассортимент: основным блюдом, судя по названию, является плов.

В стоимость продажи входит всё необходимое для продолжения работы: оборудование, утвержденное меню с технологическими картами и выгодный долгосрочный договор аренды. Цена объекта составляет 1,2 миллиона рублей.

