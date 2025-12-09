Мария Кожевникова поделилась с саратовскими школьниками секретами декламации

Актриса Мария Кожевникова встретилась со школьниками в посёлке Базарный Карабулак Саратовской области.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание».

В ходе открытого диалога актриса рассказала о роли чтения в своей жизни, поделилась любимыми произведениями — от детской сказки «Аленький цветочек» до сложной прозы Достоевского, а также провела для ребят мастер-класс по выразительному чтению.

Кожевникова отметила, что мировоззрение формирует не одна книга, а целый читательский опыт. Она также поделилась мнением о раннем развитии детей, посоветовав родителям не форсировать обучение и следовать естественным интересам ребёнка.

Встреча состоялась благодаря участию школы в федеральном проекте «Чтецкие программы», направленном на популяризацию чтения среди молодёжи.

Ольга Сергеева