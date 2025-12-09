Дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами в снегопад

В Саратове и Энгельсе начался первый снегопад.

В связи с этим коммунальные службы приступили к обработке дорог противогололёдными реагентами и механизированной уборке снега.

В первую очередь работы ведутся на основных магистралях, маршрутах общественного транспорта, мостах, эстакадах, спусках и подъёмах. Параллельно начата очистка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и подходов к социальным объектам.

Дорожные службы держат в готовности дополнительную спецтехнику на случай ухудшения погодных условий. Для оперативной уборки улично-дорожной сети и тротуаров задействованы комбинированные дорожные машины и тракторные щётки.

Ольга Сергеева