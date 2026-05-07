Мария Львова-Белова помогла жительнице Саратовской области вернуть своего ребенка

Жительнице Энгельсского района Саратовской области Тамаре удалось вернуть право на воспитание своего маленького сына.

Об этом рассказала региональный детский омбудсмен Юлия Васильева.

Почти два года назад женщину ограничили в родительских правах (причины не уточняются). Ребёнка под опеку взяла родная сестра Тамары, проживающая в другом регионе.

В декабре 2025 года женщина пришла на приём к Юлии Васильевой с просьбой помочь воссоединиться с сыном. «Ради этого она кардинально изменила свою жизнь: нашла работу, исправно платила алименты, сделала ремонт в квартире и ежедневно общалась с ребёнком по видеосвязи», — рассказала омбудсмен.

Для восстановления Тамары в родительских правах был подан иск в суд. К процессу заочно присоединилась и уполномоченный при президенте РФ по правам детей Мария Львова-Белова, которая поддержала требования истицы.

В итоге суд принял решение отменить ограничение в правах. В ближайшее время оно вступит в законную силу.

