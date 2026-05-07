В городе Балаково ликвидируют последствия масштабного прорыва коллектора на Вокзальной улице

В Балакове по поручению главы района Сергея Барулина стартовали работы по откачке сточных вод из колодцев домов №№ 5А, 6А и 7А на улице Вокзальной.

К руководителю с этой проблемой обратились сами жильцы. На данный момент с места уже вывезено девять машин воды, откачка продолжается. После завершения работ в колодцах бригады перейдут к осушению подвалов.

Параллельно ведутся ремонтные работы на месте повреждения канализационного коллектора: котлован расширяют для доступа к аварийному участку, трубопровод промывают, грунт вывозят. Задействована тяжёлая техника — три экскаватора, шесть самосвалов, один погрузчик и другие машины.

Вчера вечером заместитель главы района по строительству и ЖКХ Павел Канатов провёл на объекте оперативное совещание. Специалистам удалось восстановить пропускную способность коллектора — вода начала уходить.

Как сообщил накануне директор МУП «Балаково-Водоканал» Константин Грищенко, за ночь уровень в коллекторе должен стабилизироваться, а в среду работы продолжатся в штатном режиме.

Ольга Сергеева