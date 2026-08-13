Мария Усова: «Женское движение» — за безопасные дороги

Всё меньше времени остаётся до начала нового учебного года.

И все родители хотят не только того, чтобы их детям было комфортно и безопасно в школе или детском саду, но и по дороге в образовательное учреждение.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма участницы «Женского движения» из Краснопартизанского района провели для малышей тематические конкурсы «Безопасный маршрут» и «Мой дорожный знак». В игровой форме школьники, воспитанники детских садов «Малыш» и «Родничок», а также районного Дома детского творчества вспомнили основные правила безопасности на дороге, нарисовали дорожные знаки, которые помогают им и их родителям безопасно переходить улицу.

Такие мероприятия помогают детям запоминать правила дорожного движения и делают их более защищёнными от опасности. А родителей — быть спокойнее за своих малышей.