Сотрудница Балаковской ТЭЦ4 приняла участие в финале проекта «МолоТ»

Сотрудница Саратовского филиала «Т Плюс» стала финалисткой общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» («Молодёжный труд»).

Юлия Воронова, начальник химического цеха Балаковской ТЭЦ4, стала участницей финала, который прошёл в Перми.

Масштабное событие объединило 420 молодых специалистов из 14 регионов ПФО, а также молодые семьи с детьми. Участники соревновались в 15 направлениях — от интеллектуальных турниров и творческих конкурсов до спортивных дисциплин.

Юлия присоединилась к проекту с момента его основания и участвует уже второй год подряд. Для неё «МолоТ» — это не просто соревнования, а возможность профессионального роста, расширения круга общения и поддержания спортивного духа в семье.

В этом году она выступила в двух дисциплинах — «Профессиональное мастерство» и «Семейная эстафета». Вместе с коллегами из других предприятий Балакова Юлия продемонстрировала навыки в различных профессиональных сферах: грамотно применяла средства индивидуальной защиты, показывала химические знания, навыки крановщика, участвовала в геологических исследованиях и даже освоила необычный для энергетика навык — доение коровы.

В «Семейной эстафете» Юлия пробовала силы и в прошлом году. В этот раз вместе с супругом и 11-летним сыном Максимом она вновь доказала, что настоящая сила — в единстве. Команда преодолевала трудности, поддерживала друг друга и боролась за победу до последнего этапа.