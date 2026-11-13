Мария Усова: Чириково — место, куда хочется вернуться душой

В Турковском районе Саратовской области, на берегу тихого Хопра, стоит село Чириково.

Его главное сокровище видно издалека — белоснежный храм Казанской иконы Божией Матери с колокольней. Когда-то он был разорён, а сегодня благодаря воле Божьей и руками неравнодушных местных жителей и Балашовского владыки — восстановлен и снова принимает паломников.

Но у этого места есть и другая, не менее удивительная история. Своё название село, по одной из легенд, получило в честь Алексея Ильича Чирикова — выдающегося русского мореплавателя и сподвижника Витуса Беринга. Чириков был капитаном пакетбота «Святой Павел» и первым в составе экспедиции Беринга открыл и описал северо-западное побережье Северной Америки (Аляски). По преданию, эти прихопёрские земли были дарованы Чирикову за службу Отечеству. Существует версия, что пожалованы они были императрицей Екатериной II, хотя краеведы чаще называют имя Елизаветы. Так или иначе, приезжая сюда, вы прикасаетесь не только к святыням, но и к живой памяти об одном из первооткрывателей Русской Америки.

Здесь находятся две особые святыни.

Костомаровская икона Божией Матери, именуемая также «Благодатное Небо» . Это чтимый чудотворный образ. Верующие едут к нему с самыми сокровенными просьбами — и особенно часто молятся о даровании детей. Есть свидетельства паломников, что по молитвам у этой иконы долгожданное материнство и отцовство становилось реальностью.

Святой источник Казанской иконы с купелью у подножия холма. Многие говорят не только о целебной воде, но и о том, что это место лечит душу — снимает раздражение, усталость и даёт тишину.

Чириково — подворье Покровского женского монастыря. Здесь по-настоящему чувствуется молитва, покой и особая благодать. По свидетельствам паломников, у святынь Чирикова люди получают утешение, укрепление и помощь в самых трудных жизненных обстоятельствах.

Приезжайте в Чириково хотя бы на день: помолиться, окунуться в источник, постоять в тишине у древнего храма и вспомнить человека, чьё имя, возможно, носит это место. Иногда именно такая поездка становится началом перемен.

Саратовская область, Турковский район, село Чириково.

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Первые два фото сделала сегодня во время поездки в свой избирательный округ, остальные сделаны 21 июля в день почитания иконы «Казанской Божией матери».