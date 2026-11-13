Спикер Саратовской облдумы Алексей Антонов сложил свои полномочия

Спикер Саратовской облдумы Алексей Антонов объявил об отставке.

Уход связан с переходом на другую работу — об этом он 13 ноября написал в своём канале в мессенджере «Макс». «Сложение депутатских полномочий не означает, что я остаюсь в стороне от жизни родного региона. Впереди стоят новые задачи, над решением которых намерен трудиться уже в другой стезе», — отметил он.

Антонов возглавлял облдуму с октября 2024 года, сменив Михаила Исаева. Ранее он руководил региональной Торгово-промышленной палатой. По данным «Четвёртой Власти», он вернётся к руководству ТПП и будет выдвинут на пост председателя Общественной палаты области. Новым спикером регпарламента, вероятно, станет один из заместителей — Роман Грибов, который до окончания полномочий думы будет работать в статусе и.о.