Мария Усова: дан старт регистрации кандидатов на участие в предварительном голосовании «ЕР»

На сайте PG.ER.RU дан старт регистрации кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Она продлится до 30 апреля. Все данные, подаваемые в оргкомитет через электронную форму, защищены современными технологиями.

Для «Единой России» проведение предварительного голосования – традиционная процедура, которая позволяет вместе со своими избирателями определить наиболее достойных кандидатов в депутаты всех уровней. Отбор всегда проводится открытым голосованием.

Как показывает практика прошлых лет, это позволяет включить в списки на предстоящие выборы тех, кому доверяют люди – кандидатов, имеющих чёткую выборную программу и готовых защищать интересы граждан. Благодаря предварительному голосованию в партию приходят молодые, целеустремленные единомышленники, активно работающие на благо нашей страны.

Особое внимание вновь будет уделено ветеранам специальной военной операции, решившим связать свою дальнейшую жизнь с политикой. Они уже показали на личном примере свою готовность отстаивать интересы людей, браться за самые сложные задачи. «Единая Россия» поддержит наших защитников Отечества на этом пути.

Итоговый список кандидатов на выборы будет утверждён по итогам процедуры предварительного голосования в июне.