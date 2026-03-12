Александр Блатман станет министром образования Саратовской области с 13 марта

В правительстве Саратовской области произошли очередные изменения: назначен новый министр образования.

Губернатор области подписал распоряжение о назначении Александра Блатмана на пост руководителя регионального министерства образования. Приказ вступает в силу с 13 марта.

Новый глава ведомства имеет значительный опыт работы в структурах местного самоуправления: до перехода в областное правительство он курировал вопросы социальной сферы, являясь заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов».

Александр Блатман сменил на этом посту Александра Пажитнева, чье увольнение также подтвердилось 12 марта. Пажитнев, возглавлявший министерство около года (с марта 2025-го, официально утвержден в июле), покинул кабинет после череды громких событий, связанных с качеством школьного питания. Причиной дисциплинарного взыскания стали «системные недоработки» в организации горячего питания для школьников. Ситуация оказалась в центре внимания после резкой критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина, который назвал работу чиновников недопустимой и указал на многолетнее отсутствие индексации нормативов финансирования питания.

Губернатор Роман Бусаргин тогда подчеркивал, что контроль за качеством продуктов и работой поставщиков должен быть максимально жестким, а за нарушения последуют кадровые решения.

