Мария Усова: «ЕР» подвела итоги 2025 года

На заседании Генсовета «Единой России» подвели итоги работы в 2025 году. Основные вопросы касались реализации Народной программы партии.

Напомню, Народная программа – основной документ, с которым партия победила на выборах в Государственную Думу в 2021 году. В неё вошли все наказы избирателей, последовательное исполнение которых ведётся на протяжении последних лет.

Это позволило только в 2025 году построить 60 новых образовательных учреждений, отремонтировать 54 детских сада и 749 школ, более 1300 амбулаторий, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. Для завершения всех намеченных целей «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы в бюджете 2026 года на 174 млрд рублей.

Проводится большая работа в плане законотворчества. В этом году фракция «Единой России» внесла в Госдуму 248 закинициатив, большая часть которых касается Народной программы. Особая роль отведена поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В этом году на федеральном уровне принято 17 соответствующих законов.

Отмечу также волонтёрскую деятельность, которая является важной составляющей курируемого мною направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» в Народной программе партии. Участники гуманитарных миссий направили уже более 145 тысяч тонн гуманитарных грузов жителям воссоединенных регионов и бойцам СВО. Здесь есть и вклад активистов «Женского движения Единой России» из Саратовской области.

Конечно, данная работа будет продолжена и в следующем году. Необходимые предпосылки для этого уже созданы. Вместе с жителями, которые помогают «Единой России» совершенствовать Народную программу, все поставленные цели будут достигнуты.