За 2025 год саратовские прокуроры выявили вдвое больше преступлений в сфере ЖКХ

В 2025 году в регионе было зафиксировано 103 преступления в сфере ЖКХ, что почти вдвое больше, чем в 2024-м (58).

Прокурор региона Сергей Филипенко рассказал, что надзорное ведомство добилось ремонта на 20 объектах инфраструктуры: отремонтировано 5 км электросетей, 1 км теплосетей и 14 км водопровода. За нарушения в подготовке к отопительному сезону объявлено более 45 предостережений, а к ответственности привлечены работники «Т Плюс» и «Саратовводоканала».

Отдельно Филипенко прокомментировал ситуацию с домом на Блинова, где произошло обрушение. Прокуратура выявила бездействие комиссии и внесла представление главе города.

Также удалось увеличить финансирование на расселение аварийного жилья на 78,2 млн рублей. До конца года планируется снести 100 домов, 96 из которых уже ликвидированы. По итогам проверок по фактам нарушений возбуждены антимонопольное дело и уголовные дела.

Кроме того, благодаря вмешательству прокуратуры на закупку льготных лекарств выделено дополнительно более 900 млн рублей, что сократило дефицит финансирования с 61,5% до 9,5%.

Ольга Сергеева