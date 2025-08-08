Мария Усова: «ЕР» помогает с подготовкой детей к новому учебному году

«Единая Россия» помогает с подготовкой детей к новому учебному году.

Вместе с коллегами по областной Думе и активистами «Женского движения Единой России» отрабатываем заявки, поступающие в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Школьные наборы вручим детям участников специальной военной операции, многодетным семьям и тем, кто больше других нуждается в поддержке. Оставлять свои пожелания можно в региональном и в местных отделениях «Единой России».

Пока мы отбираем поступившие обращения и формируем подарочные наборы с канцелярией, вы можете посмотреть, как проходит акция в других регионах России.