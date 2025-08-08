На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО

8 августа 2025 года в Перми полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета, где обсуждались основные меры социальной помощи и поддержки, оказываемые участникам СВО и членам их семей в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие члены Совета – заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО и главы регионов округа, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО Юрий Арсентьев.

Игорь Комаров отметил, что в регионах ПФО реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Акцент делается на своевременную, адресную и комплексную помощь, сочетающую федеральные стандарты и региональные инициативы. В работу по социальной адаптации военнослужащих также вовлечены филиалы Госфонда «Защитники Отечества»: «В регионах округа действует 200 укрупненных мер поддержки участников СВО. Эти меры направлены на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации. Значительная часть льгот направлена на создание достойных условий жизни членам семей на период участия их отцов и мужей в СВО».

Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Одним из её результатов стало активное вовлечение ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. По мнению полпреда, каждый вернувшийся из зоны СВО должен получить не только социальную помощь, но и иметь возможность реализовать себя в мирной жизни.

«Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной «Время героев». Уже определены финалисты – 1088 чел., из которых 645 чел. пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня», – подчеркнул полпред Игорь Комаров.

Сегодня помощь бойцам оказывают и жители округа. Волонтеры и общественные организации передают тонны гуманитарного груза.

В ходе заседания участники проанализировали практику оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах работы доложили руководители регионов ПФО.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, способствующих совершенствованию системы поддержки участников СВО и членов их семей, а также реабилитации и адаптации ветеранов спецоперации.

Кроме того, многое делается на федеральном уровне: по поручению Главы государства создана комиссия Госсовета РФ по вопросам поддержки военнослужащих; для федеральных округов рекомендован базовый стандарт региональных и муниципальных мер поддержки. Игорь Комаров напомнил, что предложения Совета округа будут учтены в протоколе по рассматриваемой теме, который представят органам власти для реализации соответствующих мер.

На Совете работали участники президентской программы «Время героев» Иван Амиров и Марат Сибаев, наставником которых является полпред Президента России в ПФО.

Перед заседанием Совета Игорь Комаров и губернаторы регионов ПФО осмотрели выставку современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области в феврале 2025 года. Гостям были представлены работы по шести темам: «СВОи», «Наша Победа», «Россия – это красиво», «Семья», «Наша гордость» и «Воспитание гражданина».