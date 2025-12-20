Мария Усова: Губернатор отметил вклад «Женского движения «Единой России»

На прошедшей сегодня конференции Саратовского регионального отделения партии отмечен вклад «Женского движения Единой России» в сбор и отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции.

На это обратил внимание губернатор области, секретарь реготделения Роман Бусаргин. Всего в зону СВО было отправлено 60 тонн «гуманитарки». Благодарю всех активистов и волонтёров за вклад в эту важную для будущей победы работу!

Обновлены руководящие партийные органы регионального отделения «Единой России». В его политсовет вошли члены первичных отделений и ветераны СВО. Среди них — защитник Отечества Денис Недобежкин. Он представляет входящий в мой избирательный округ Балашовский район.

Уверена, что желание моего однопартийца помогать людям принесёт большую пользу реготделению.

Как руководитель направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» Народной программы «Единой России» обратила особое внимание на слова Романа Бусаргина о необходимости привлекать в партию молодых лидеров, которые хотят развивать регион. Среди волонтёров и активистов много таких неравнодушных граждан. «Единая Россия» открыта для этих людей и будет помогать с реализацией их благих начинаний.