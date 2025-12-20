В Саратове двое молодых граждан отправили виртуальным мошенникам 300 тысяч

В Саратове мошенники за день обманули двоих молодых людей на 300 тысяч рублей.

Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

18-летний студент перевел аферистам 135 тысяч рублей после звонка от лжесотрудников сотовой компании и МФЦ. Ему сообщили о «несанкционированном доступе» и под предлогом «защиты средств» заставили перевести деньги, включая взятые в кредит.

21-летняя горожанка лишилась 176,8 тысячи рублей, откликнувшись на сомнительную вакансию онлайн-ассистента. Сначала с её счета списали 7,8 тысячи рублей после ввода кода, присланного «менеджером». Затем, посоветовавшись с «юристом», она перевела злоумышленникам еще 169 тысяч.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Расследованием инцидентов занимается полиция под надзором прокуратуры Фрунзенского района.

Ольга Сергеева