Мария Усова: «Майдан» — маркетплейс или имя нарицательное…

Начиналось всё по мелочи: зачинщики получили гонорары и давно покинули страну, ставшую для них своего рода маркетплейсом. А простые граждане в итоге были втянуты в войну. А все из-за мелких шкурных интересов?

Заказы приходили из-за рубежа или внутреннее предложение подогревало внешний спрос?

Аналогия очевидна, и важно правильно доносить до людей, что произошло в соседнем государстве и почему мы никогда не допустим подобного на территории своей страны!

«Фигурант уголовного дела Александр Волков внесен в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Ранее он призывал к совершению противоправных действий в отношении представителей силовых структур» — пишет одна «телега»! Жестко?

Нормально, я вам скажу, и даже более того — заслуженно.

Хотя, возможно, именно этот человек, как написано в Библии, «не ведал, что творил».

Как пишет та же «телега», Волков был расходным материалом. И все! А Елена в теплых странах и на роликах… Как-то так.

Часто бывает, что для достижения своих целей нечистоплотные организаторы «акций» действуют не напрямую, а через людей, которых не жалко. И эти люди в эйфории безнаказанности идут на явные преступления.

Должны ли в данной ситуации реагировать правоохранительные органы? Я считаю — обязаны! В противном случае, в самом худшем из возможных случаев, можно получить евромайдан?