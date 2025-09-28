Школьники из Саратова приняли участие в казачьем слете

В Волгоградской области прошел VI Всероссийский слет казачьей молодежи, который объединил 150 молодых лидеров казачьих обществ в возрасте от 14 до 35 лет.

Саратовскую область на слете представляли воспитанники средней общеобразовательной школы №43 имени В.Ф. Маргелова Виталий Ерёмин и Артём Поляков.

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, программа слета включала несколько блоков: военно-патриотическое воспитание, медиа и блогосфера, образование и наука, государственная и казачья служба, сохранение исторической памяти и самобытной культуры.

Участники в рамках мероприятий слета обменялись успешными практиками работы и развития лидерских качеств, а также представили свои проекты на грантовом конкурсе Росмолодежи.

Ольга Сергеева