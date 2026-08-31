Мария Усова: «Народная программа — это запрос жителей, который мы обязаны реализовать»

На XXIII съезде партии принята обновлённая Народная программа.

В её основу легли предложения, собранные в том числе активистками «Женского движения Единой России» по всей стране — более пяти тысяч встреч прошло в регионах.

По словам депутата Саратовской областной Думы, регионального координатора «Женского движения ЕР», гендиректора «Волга-Медиа» Марии Усовой, в её избирательном округе жителей волновали вопросы семьи, демографии, благоустройства и ЖКХ. Все эти темы вошли в итоговый документ.

— Ключевая задача сейчас — чтобы каждый поступивший запрос не остался на бумаге. Женщины в районах говорили о том, что действительно важно для их семей, для их домов и дворов. Теперь наша общая ответственность — обеспечить реализацию этих инициатив, чтобы каждая жительница области увидела реальные изменения, — прокомментировала Мария Усова.

По итогам встреч составлен сборник лучших муниципальных практик, который ляжет в основу дальнейшей работы с жителями на местах.

Ольга Сергеева