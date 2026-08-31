Новые квоты и льготы: что изменится для саратовцев уже с 1 сентября

С 1 сентября в Саратовской области вступают в силу новые социальные и административные нормы.

В регионе начинают действовать поправки к ряду областных законов, касающиеся трудоустройства ветеранов, льгот для студентов из многодетных семей и жилищного надзора.

Квота для ветеранов боевых действий

Работодатели с численностью сотрудников свыше 100 человек обязаны резервировать 2% мест от среднесписочной численности для ветеранов боевых действий. За необоснованный отказ в приёме на работу предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Льготы на образование

По инициативе губернатора Романа Бусаргина право на компенсацию половины стоимости обучения получили студенты вузов из многодетных семей. Ранее такая мера поддержки действовала только для учащихся колледжей и техникумов. Льгота распространяется и на новый 2026–2027 учебный год.

Изменения в жилищном контроле

С 1 сентября упраздняется муниципальный жилищный контроль. В крупных муниципалитетах — Саратове, Энгельсском и Балаковском районах — надзор за жилищным фондом будет осуществляться независимо от формы собственности.

Председатель областной Думы Алексей Антонов подчеркнул, что принятые нормы направлены на повышение социальной защищённости граждан и усиление ответственности работодателей.

Ольга Сергеева