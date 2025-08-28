Мария Усова: О длинных языках, о принципе «Большой лжи», кармических долгах и синем ежедневнике…

Вы сталкивались в своей жизни, когда на «белое» вам говорили «черное» и наоборот? Или о вас? И не только вам, но и вашему окружению, коллегам, семье? Переживали ли вы, когда на вас смотрят давно знакомые и не понимает верить своим глазам или чужим языкам? Можно ли с вами вообще теперь иметь дело? И не опасно ли это после всего услышанного?

Мне приходилось, к сожалению. Есть люди, которым почему-то жизненно необходимо реализовываться в сплетнях, в сочинении небылиц, в противостоянии здравому смыслу… Это своего рода болезнь или безделье так действует или же такой способ заработка?

В любом из этих случаев «исполнители» на 100% используют знания, которым обучал своих адептов Геббельс, а именно принципам «Большой лжи».

Почему-то в маленькую неправду человеку действительно сложно поверить и совсем другое дело, когда клеветник преподносит невообразимо большую ложь.

С этим столкнулись и жители Ленинского района Саратова. Где на ровном месте из позитивного и долгожданного события — строительства школы! Появился местечковый конфликт с применением классических политтехнологий. Что собственно не сильно удивляет в преддверии федеральных выборов.

Все что происходит сейчас вокруг парка «Территория детства», можно назвать безнравственным экстремизмом. Войнушкой и торгом за политические преференции в следующем «политсезоне». И все средства хороши для кого-то. Инсценированные встречи с депутатом, театрализованные протесты и проплаченные провокации. И в битве за призрачную власть, заигравшиеся забыли и о детях, которые вынуждены учиться в несколько смен, и о тех пожилых людях, которые искренне переживают за якобы отнятый парк…

Любой человек, встающий на пути провокационной ОПГ, автоматически подпадает под прессинг, запугивания, высмеивания. Так это работает в животном мире — хищники отбивают от стаи свою жертву и только потом расправляются. Так же пытаются поступать и люди-мерзавцы.

Лично у меня с Юлией Литневской были разные многослойные отношения. Знакомы мы давно — лет пятнадцать уже! Было всякое, как в любом женском коллективе, но свои отношения мы выясняли глаза в глаза без закулисных интриг!

А в условиях развернувшейся против должностного лица кампании она вообще может рассчитывать на любую мою поддержку. Хоть ей поддержка и не нужна: ведь она не падает, как говорит один очень уважаемый мной политик.

Не Литневскую сейчас мочат, это лишь инструмент, будь на ее месте другой человек, его бы точно так же пытались бы облить грязью и запугать. И с кем-то другим, возможно, это бы и получилось! Но не с Литневской, она как сталь — только закаляется в этой борьбе!

Другую сторону конфликта искренне жаль, больше сказать нечего…

P.S. Кто знает, тот поймет. Для тех, кто ничего не понял, — не пытайтесь понять! Забудьте.

И всем хорошего дня!