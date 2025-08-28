Жители семи многоквартирных домов перешли на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО

В Саратове жители семи многоквартирных домов из шести управляющих компаний перешли на прямые расчеты с региональным оператором по обращению с ТКО.

Это позволило еще 944 собственникам квартир миновать посредников в начислении и сборе платежей в лице УК и контролировать движение денежных средств, перечисляемых ими за коммунальную услугу.

В частности, на прямые расчеты перешли два дома в пос. Геофизик Энгельсского района по ул. Рабочая, д. 10Б и д. 10Б к. 1 (ООО УК «Покровск Сити»), пять домов в Саратове: 2-й Совхозный проезд, д. 36 к 1 (ООО «УК Орфей»), ул. Шелковичная, д. 68/82 (ЖСК «Рабочий»), ул. Танкистов, д. 63А (ООО «УК Жилсервис»), ул. Университетская, д. 31/35 (ООО «УК Фрунзенская»), ул. им. Академика Семенова Н.Н., д. 21 (ООО «Кронверк СИТИ»).

Решение о переходе на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО было принято по инициативе жильцов. Первые платежные документы от регоператора они получили за июль, то есть в начале августа. Квитанции также своевременно были загружены в ГИС ЖКХ и личный кабинет для физических лиц на сайте Саратовского филиала компании «Ситиматик» — https://citymatic64.aisgorod.ru/.

Регоператор напоминает, что перевод на прямые расчеты производится в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 354, на основании решения общего собрания собственников жилья. После собрания управляющая организация обязана передать протоколы и сведения по лицевым счетам в ресурсоснабжающую организацию для формирования корректных платежных документов.

Подробную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.