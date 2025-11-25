Мария Усова: О квотах на рабочие места для бойцов СВО

Вопрос квотирования рабочих мест для вернувшихся домой после выполнения боевых заданий участников специальной военной операции обсудили сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи.

Поправки в действующий региональный закон позволят закрепить рабочие места за защитниками Отечества. Для многих из них это станет хорошим подспорьем при адаптации к мирной жизни.

По мнению разработчика законопроекта, прокуратуры Саратовской области, установление данной меры поддержки стало бы логическим продолжением той работы в интересах участников специальной военной операции и членов их семей, которая проводится в регионе. По итогам рассмотрения законопроект решено направить на оценку регулирующего воздействия.