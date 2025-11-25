Ирина Колесникова отметила социальную ориентированность бюджета Саратовской области

В Саратовской областной Думе завершена деятельность согласительной комиссии по детальной проработке параметров проекта регионального бюджета на трехлетний период 2026-2028 годов.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова сообщила, что итоговый документ стал результатом совместной работы регионального парламента и правительства.

«При формировании бюджета нашей целью было сделать его устойчивым к внешним вызовам и сбалансированным, чтобы он имел возможность гибко и оперативно реагировать на любые сложности. Главным является полное обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами. Бюджетные расходы на социальную сферу составляют порядка 60%. Сохранены региональные программы, в рамках которых продолжится ремонт школ, детских садов и домов культуры. В бюджете учитываются расходы на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. По инициативе главы региона эти суммы растут ежегодно в кратном размере», – подчеркнула Ирина Колесникова.

Депутат констатировала существенный рост основных параметров проекта бюджета на 2026 год в сравнении с предыдущим периодом.

«В прошлом году документ был внесен со следующими параметрами: доходы – 152,2 млрд рублей, расходы – 157,2 млрд рублей. В следующем году доходы составят уже 188,6 млрд рублей, а расходная часть – 201,2 млрд рублей», — сообщила председатель профильного комитета Думы.

По итогам проведенной работы согласительная комиссия направила проект главного финансового документа региона на предстоящий трехлетний период на дальнейшее рассмотрение в комитет областной Думы по бюджету, налогам и собственности.