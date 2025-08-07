Мария Усова: О реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Приняла участие в выездном заседании Комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи.

В процессе работы обсудили ход реализации в Саратовской области национального проекта «Туризм и гостеприимство», подвели промежуточные итоги 2025 года и определились с направлением деятельности на ближайшее время.

Особо хочу отметить, что сегодняшнее заседание прошло не в формате «сухих» докладов, а в виде открытого диалога. Представители муниципалитетов с воодушевлением рассказали о возможностях, которые открылись, благодаря участию региона в реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Учитывая то, что планируется к созданию в ближайшее время, смело можно говорить не только о развитии туризма, но и о высоком уровне конкурентоспособности Саратовской области.