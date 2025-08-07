Иностранным рабочим в фермерском хозяйстве прочитали адаптационные курсы

На базе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ Панченко) в Самойловском районе для трудящихся в нем иностранных граждан был организован курс адаптационных лекций.

Сотрудники Саратовской государственной юридической академии совместно с советником министра внутренней политики и общественных отношений области Ольгой Доволевой рассказали иностранным гражданам об обязанности соблюдения правил проживания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Основные требования включают в себя соблюдение российского законодательства, культурных традиций местного населения, правил пребывания и возможных последствиях в случае их нарушения.

На сегодняшний день на базе КФХ Панченко трудится 15 граждан Республики Таджикистан. С инициативой проведения мероприятия выступил глава КФХ Алексей Панченко на одной из встреч с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранных граждан, которая проходила в Балашове. На таких встречах с работодателями обсуждаются изменения в законодательстве, вопросы адаптации иностранных граждан к российским реалиям.

Мероприятие продемонстрировало высокую степень социальной ответственности работодателя, привлекающего работников из-за рубежа и важность проведения мероприятий по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории региона. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.