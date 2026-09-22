Мария Усова высказалась за сохранение производственных территорий

Проект поправок в региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» рассмотрели сегодня на заседании комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Депутат Мария Усова высказала свою позицию по данному вопросу:

«Инициатива моих коллег по фракции «Единая Россия» направлена на сохранение производственных территорий промышленных предприятий.

Проблему влияния «различных схематозов» на инвестиционную привлекательность области поднимал депутат Госдумы Николай Панков. Ситуация неприятная – в поисках личной выгоды застройщики скупают предприятия в черте городов и возводят на них многоквартирные дома, порой даже не задумываясь над тем, что такое жильё не обеспечено необходимой социальной инфраструктурой. О том, что регион при этом теряет важные для развития экономики производственные площадки, строители также не задумываются. Для них основной вопрос – собственная прибыль» — отметила она.

Усова считает, что предложенный законопроект должен поставить заслон безосновательному перепрофилированию промышленных площадок.

«В приоритете – их сохранение для новых производств, привлечение новых инвесторов. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Саратовской областной Думы», — заявила она.