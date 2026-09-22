В трех локациях Саратова запущена связь нового поколения 5G

В Саратове начала работу сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

Это следующий этап развития мобильных технологий после LTE (4G), который обеспечит повышение скорости и стабильности интернета для жителей региона.

Ключевые преимущества для пользователей — высокая скорость, стабильность в местах скопления людей и минимальное время отклика. На первом этапе доступ к сети нового стандарта тестирует оператор «МТС» в трёх локациях с высокой концентрацией пользователей: в районе СГТУ, у торгового центра «Манеж» и на улице Огородной (в районе ЖК «Волга»).

В дальнейшем зона покрытия будет поэтапно расширяться и другими операторами.

Как сообщало Минцифры России, на текущем этапе технология работает на ранее выделенных частотах LTE, что уже позволяет увеличить пропускную способность сетей на 20–25%. Дополнительно операторам выделены новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц на бесплатной основе — это способствует здоровой конкуренции и сохранению доступных тарифов.

Коммерческая сеть 5G, кроме Саратова, уже запущена в 16 крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. До конца 2026 года технологию планируют внедрить ещё в 50 городах страны.

Ольга Сергеева