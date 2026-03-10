Мария Усова: Облдума поддержит Исаева на посту вице-губернатора

Кандидатура Михаила Исаева внесена губернатором области Романом Бусаргиным на согласование Саратовской областной Думой.

Сегодня на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению коллеги по фракции «Единая Россия» консолидировано выразили поддержку Михаилу Александровичу.

Его опыт работы позволит справиться со всеми задачами, которые поставлены перед ним главой региона и правительством области. Работая в исполнительной и законодательной ветвях власти, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, он эффективно решал актуальные для людей вопросы.

На сегодняшний день это, без сомнения, самая достойная кандидатура на пост вице-губернатора области.