Суд в Саратове наказал «Банки.ру» за спам клиентам

Саратовский суд подтвердил незаконность рекламной банковской рассылки.

Арбитражный суд Саратовской области признал законным предписание регионального УФАС в отношении московского ООО «Информагентство «Банки.ру». Поводом стала жалоба пользователя на навязчивую рекламу.

Как установил суд, в январе 2023 года гражданин, зарегистрировавшийся на сайте «Банки.ру», направил компании электронное письмо с требованием прекратить присылать ему рекламные сообщения. Однако, несмотря на отказ, он вновь получил СМС с предложениями по вкладам и ссылкой на ресурс.

Антимонопольная служба усмотрела в этом нарушение закона о рекламе и выдала предписание о прекращении рассылки. «Банки.ру» попыталось оспорить это решение в суде, настаивая, что пользователь при регистрации не снял галочку о согласии на получение информации. Компания также требовала взыскать с УФАС 50 тысяч рублей судебных расходов.

Арбитраж отказал в удовлетворении исковых требований, полностью поддержав позицию антимонопольного органа. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Ольга Сергеева