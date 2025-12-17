Мария Усова: Облдума рассмотрела поправки в бюджет

Поправки в бюджет, меры поддержки участников СВО и членов их семей – основные вопросы, рассмотренные на сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы.

Несмотря на корректировку расходов и доходов бюджета области, что неудивительно для конца года, отмечу исполнение всех доходных обязательств перед жителями области.

При этом, как сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в уходящем году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось найти средства на продолжение социальных, инфраструктурных проектов.

Ремонтируются дороги, приводятся в порядок коммунальные сети, обновляются учреждения соцсферы.

В Балашове, который входит в мой избирательный округ, продолжится ремонт операционной в районной больнице – деньги на это выделены благодаря сегодняшним поправкам в бюджет.

Также будут выделены дополнительные средств на предоставление выплат многодетным семьям и на охрану учреждений образования.

Продолжается работа по совершенствованию законодательства, касающегося мер поддержки семей участников специальной военной операции и членов их семей.

Принято решение о квотировании рабочих мест для наших защитников Отечества, вернувшихся к мирной жизни. Также родственники бойцов СВО, считающихся пропавшими без вести, получили право на оказание бесплатной юридической помощи.