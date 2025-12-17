При поддержке Володина регион получит 1,5 млрд рублей на жилье для детей-сирот

В проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесены поправки, направленные на социальную поддержку и развитие региона.

Согласно поправкам, доходы бюджета будут снижены на 0,9 млрд рублей, в основном за счёт уменьшения налоговых поступлений на 2,4 млрд. При этом ожидается увеличение безвозмездных субсидий из федерального бюджета на 1,5 млрд рублей, что позволит реализовать ряд важных программ.

Ключевой инициативой стало выделение 1,5 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Эта мера была осуществлена при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Также предусмотрено 0,3 млрд рублей на выкуп земельных участков для реконструкции объектов инфраструктуры в Саратове.

К другим приоритетным направлениям финансирования относятся поддержка сельского хозяйства, расширенный неонатальный скрининг, программа привлечения медработников в сёла и социальная помощь Героям СССР и РФ.

Поправки также увеличивают объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 237,2 млн рублей, расширяют резервный фонд правительства области и пополняют региональный дорожный фонд. Эти меры призваны укрепить финансовую стабильность и улучшить качество жизни в Саратовской области.

Наталья Мерайеф