Мария Усова: Обсудили проект закона о развитии креативных индустрий

На заседании рабочей группы комитета облдумы по бюджету, налогам и собственности обсудили проект закона о развитии креативных индустрий. Он был внесён губернатором области Романом Бусаргиным.

Принятие законодательной инициативы позволит определить полномочия Правительства области и профильного министерства в сфере креативных индустрий, создаст условия для оказания в будущем системных мер поддержки. Такое право регионам даёт федеральное законодательство.

Креативные индустрии сейчас считаются одним из драйверов развития экономики страны. Помощь предпринимателям позволит реализовать множество новых и интересных проектов. От информационных систем до народных промыслов, архитектуры, моды.

Подобных идей сегодня реализуется много не только в Саратове, но и в районах области. В конечном счёте создание новых направлений деятельности будет способствовать укреплению экономики региона.