В Саратове дом с «колоритным» погребом и «парящей» лестницей продают за 65 миллионов рублей

Элитный коттедж в Саратовской области выставлен на продажу за 65 млн рублей

В поселке Родные просторы под Саратовом появилось в продаже эксклюзивное предложение для ценителей роскошной загородной жизни. Двухэтажный кирпичный особняк площадью 360 м² расположен на участке 14 соток и сочетает современный комфорт с элементами загородного колорита.

Особенности объекта:

Просторная кухня-гостиная с выходом на террасу

Три спальни и кабинет на втором этаже

Уникальная «парящая» лестница на мансарду

Развлекательная зона в цоколе с аэрохоккеем

Аутентичный погреб с полным набором загородного быта

Летняя кухня и зона отдыха на участке

Парковка на 4 автомобиля

«Этот дом создан для тех, кто стремится к уединению и ценит особый шарм загородной жизни», — отмечают риелторы. Особняк предлагает не только премиальный комфорт, но и своеобразный «деревенский шик», что особенно подчеркивает оборудованный погреб с традиционными атрибутами дачной жизни.

Ценник объекта составляет 65 миллионов рублей. По мнению продавцов, этот коттедж станет идеальным воплощением мечты для состоятельного покупателя, ищущего сочетание приватности и индивидуального стиля.