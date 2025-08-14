В Саратове дом с «колоритным» погребом и «парящей» лестницей продают за 65 миллионов рублей

Элитный коттедж в Саратовской области выставлен на продажу за 65 млн рублей
В поселке Родные просторы под Саратовом появилось в продаже эксклюзивное предложение для ценителей роскошной загородной жизни. Двухэтажный кирпичный особняк площадью 360 м² расположен на участке 14 соток и сочетает современный комфорт с элементами загородного колорита.
Особенности объекта:
Просторная кухня-гостиная с выходом на террасу
Три спальни и кабинет на втором этаже
Уникальная «парящая» лестница на мансарду
Развлекательная зона в цоколе с аэрохоккеем
Аутентичный погреб с полным набором загородного быта
Летняя кухня и зона отдыха на участке
Парковка на 4 автомобиля
«Этот дом создан для тех, кто стремится к уединению и ценит особый шарм загородной жизни», — отмечают риелторы. Особняк предлагает не только премиальный комфорт, но и своеобразный «деревенский шик», что особенно подчеркивает оборудованный погреб с традиционными атрибутами дачной жизни.
Ценник объекта составляет 65 миллионов рублей. По мнению продавцов, этот коттедж станет идеальным воплощением мечты для состоятельного покупателя, ищущего сочетание приватности и индивидуального стиля.