Мария Усова: опыт студотрядов в других регионах должен работать на кадровый потенциал области

Сегодня, в День российских студенческих отрядов, на заседании комитета областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи рассмотрели вопрос о деятельности молодёжных объединений.



Как заместитель председателя данного комитета и куратор направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» народной программы партии «Единая Россия» обратила внимание на прозвучавшую в докладах информацию о том, что представители студотрядов проходят практику на крупных предприятиях в других регионах. Но как это влияет на последующее трудоустройство выпускников в Саратовской области? Учитывая, насколько актуально стоит сегодня кадровый вопрос, в том числе по рабочим профессиям, считаю, на это необходимо обратить особое внимание.



Ответ – в прикреплённом видео.