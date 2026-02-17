Преподаватели Президентской академии награждены благодарственными письмами Ассоциации юристов России

Доцент кафедры теории и истории права и государства Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, руководитель Центра правовой помощи населению Павел Зеленский и доцент кафедры гражданского права и процесса, куратор Центра правовой помощи населению Наталья Перепелкина награждены благодарственными письмами «За высокий профессионализм и вклад в развитие Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России».

Награждение состоялось в рамках общего собрания членов Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, проведенного на базе Саратовской государственной юридической академии.

«Наш Институт активно сотрудничает с региональным отделением Ассоциации юристов России в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению, – отметил Павел Зеленский. – Так, за прошедший год было проведено несколько совместных с СРО АЮР мероприятий по правовому просвещению. На базе Института была организована площадка по юридическому консультированию жителей Саратова и Саратовской области с привлечением представителей правоохранительных органов. Такой формат оказания правовой помощи востребован у граждан, дает возможность объединить усилия вуза и практических специалистов в целях разрешения социально-правовых проблем жителей региона. А для наших студентов, участвующих в подобных мероприятиях, это прекрасная возможность поучиться профессии у опытных состоявшихся юристов. На ближайшее время запланировано два таких приёма граждан с участием сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области».