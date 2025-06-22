Мария Усова: Почтили память погибших в Великой Отечественной войне

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — эти слова, сказанные Вячеславом Молотовым 22 июня 1941 года, снова актуальны и дают веру в силу нашего духа!

Стоять насмерть и защищать то, что любишь, «вшито» в геном русского человека.

Гитлер этого не знал, поэтому рассчитывал на блицкриг, но просчитался…

Сегодня, 22 июня 2025 года в 4 часа утра, вместе с коллегами-депутатами и подругами по «Женскому движению ЕР» почтили память погибших в Великой Отечественной войне, память героев, отдавших единственную жизнь за жизни будущих поколений.

Важно помнить, как вероломно гитлеровская Германия без объявления войны напала на спящих мирных жителей! И как долгих 4 года наша Победа ковалась на фронте и в тылу!