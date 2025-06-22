Саратовские паломники благополучно вернулись домой

Свыше ста паломников из всех районов Саратовской области благополучно вернулись на свою Родину после завершения возвышенных обрядов Хаджа.

Напомним, Хадж требует значительных духовных и материальных усилий. Только небольшое количество мусульман, чьи сердца неудержимы в любви к Аллаху и чьи деяния угодны Всевышнему, достигают благословенных мест Мекки и Медины. Мест, где дуа обретают великую силу, где сердца очищаются, а души преображаются. Там верующие наполняются счастьем искренней веры и возвращаются оттуда одухотворёнными чувством пронзительной близости к Аллаху.

Как сообщили в ДУМСО, в 2025 году Хадж совершили мусульмане со всех уголков Саратовского региона. Напутствие районных имамов и муфтия Саратовской области Расима-хазрата Кузяхметова, радостное воодушевление и взаимная поддержка, добрая забота муршидов хаджа (руководителей паломнических групп) – всё это сопровождало саратовских мусульман на их возвышенном пути.

Беспрецедентный проект «Хадж Керим 2025» был инициирован и реализован совместно председателем ДУМ Российской Федерации, главным муфтием шейхом Равилем-хазратом Гайнутдином и выдающимся благотворителем Сулейманом Керимовым при поддержке высших органов власти России.