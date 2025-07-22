Мария Усова: Подготовка рабочих – один из приоритетов для региона

Подготовка специалистов рабочих профессий сегодня – один из приоритетов для социально-экономического развития региона.

Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений – уникальное учреждение образования, выпускники которого востребованы по всей стране.

Конечно, их обучение должно соответствовать современным требованиям подготовки. Губернатор Роман Бусаргин особое внимание уделяет развитию системы среднего профессионального образования в регионе.

Принято много решений по развитию учреждений в разных районах, созданию востребованных специальностей. Одно из них касается и колледжа мостов и гидротехнических сооружений. Планируется заложить в бюджете дополнительные 9,3 млн рублей.

Это повысит престиж учреждения, а полученные на современном оборудовании навыки по специальностям «Плотник» и «Столяр» помогут ребятам в дальнейшей работе. Надеюсь, что выпускники колледжа найдут себя на саратовских предприятиях. Как и студенты нового направления «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Неоднократно делали акцент на этом во время совещаний на площадке областной Думы и на выездных встречах в районах области. Как куратор направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» Народной программы «Единой России» и заместитель профильного комитета регионального парламента, продолжу и дальше обращать внимание на вопросы, которые будут способствовать получению молодыми людьми качественного образования и закреплению их в нашем регионе.