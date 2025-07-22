В Саратове выявлены незаконные объекты на общественных территориях

По поручению мэра Михаила Исаева комитет муниципального контроля (КМК) совместно с комитетом по имуществу и архитектурным комитетом провели рейды по выявлению:

Самовольных построек;

Нарушений дизайн-кода города.

Результаты проверок:

Серьёзные нарушения (ул. Аткарская, Кутякова, Московская):

Незаконные нестационарные объекты и ограждения на общественных территориях.

Документы переданы районным администрациям для демонтажа.

Частичное захват общественного пространства (ул. Б. Садовая, Московская):

Правообладателям выданы предостережения о недопустимости нарушений.

Работа продолжается: все выявленные случаи будут пресекаться в соответствии с законодательством», — подчеркнули в КМК.

Проверки стали системным ответом на жалобы жителей о захвате тротуаров и дворов. За последний месяц демонтировано 17 незаконных объектов в рамках программы по освобождению общественных зон.