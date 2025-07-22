В Саратове выявлены незаконные объекты на общественных территориях

По поручению мэра Михаила Исаева комитет муниципального контроля (КМК) совместно с комитетом по имуществу и архитектурным комитетом провели рейды по выявлению:
- Самовольных построек;
- Нарушений дизайн-кода города.
Результаты проверок:
Серьёзные нарушения (ул. Аткарская, Кутякова, Московская):
- Незаконные нестационарные объекты и ограждения на общественных территориях.
Документы переданы районным администрациям для демонтажа.
Частичное захват общественного пространства (ул. Б. Садовая, Московская):
- Правообладателям выданы предостережения о недопустимости нарушений.
Работа продолжается: все выявленные случаи будут пресекаться в соответствии с законодательством», — подчеркнули в КМК.
Проверки стали системным ответом на жалобы жителей о захвате тротуаров и дворов. За последний месяц демонтировано 17 незаконных объектов в рамках программы по освобождению общественных зон.