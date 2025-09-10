Мария Усова: Принятые облдумой законы законы касаются многих саратовцев

Принятые на сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы законы касаются многих жителей Саратовской области, в том числе и моего избирательного округа.

В полтора раза, до 150 тысяч рублей, увеличивается максимальный размер единовременной выплаты на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией частного жилого дома.

Эта социальная норма затрагивает в настоящее время 12 категорий граждан, среди которых — участники специальной военной операции, многодетные семьи, ветераны боевых действий.

Второй закон уточняет дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на топливо.

От этого зависит, сколько средств поступит в местные дорожные фонды на будущий год. По прогнозам профильного министерства, общая сумма может превысить 1,3 млрд рублей — деньги пойдут на ремонт и содержание муниципальных дорог, что важно для всех жителей.

Ещё один закон устанавливает максимальную налоговую ставку за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы в размере 10 млн рублей вместо 3 млн, как было до этого.

Несмотря на то, что подобных центров в Саратовской области нет, принятое решение позволит обезопасить регион от их появления. А чем грозит игорный бизнес — объяснять не требуется, чрезмерный азарт погубил в своё время много жизней и разрушил не одну судьбу. Поэтому вместе с коллегами сегодня единогласно поддержали данную инициативу.