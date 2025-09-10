Евгений Ковалев выступил за усиление защиты детей от вредного воздействия никотинсодержащей продукции в Саратовской области

В областной Думе рассмотрели законопроект, предусматривающий расширение перечня мест, в которых запрещено нахождение детей. В частности, планируется запретить пребывание несовершеннолетних в специализированных магазинах и зонах, предназначенных для реализации никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления. Это позволит максимально охватить виды изделий, содержащих никотин или его производные, что особенно актуально в условиях роста потребления таких продуктов среди подростков.

Сегодня на заседании рабочей группы комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению с докладом по проекту закона выступил депутат Евгений Ковалев. Законопроект подготовлен совместно с депутатами Юлией Литневской и Игорем Ивановым и направлен на усиление мер по защите здоровья и нравственного развития детей региона.

«Вопросы здоровья и благополучия детей, их безопасности остаются одними из приоритетных направлений совершенствования законодательства Саратовской области, — отметил Евгений Ковалев. — Мы должны обеспечить условия, в которых дети могут жить и развиваться без угроз для их жизни и здоровья, защитить их от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое и нравственное развитие».

Законопроект опирается на федеральное законодательство и опыт других регионов, включая Воронежскую, Тамбовскую и Ярославскую области. Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за допущение нахождения детей в таких местах, что предусматривает штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

«Принятие данного законопроекта позволит создать более безопасную и благоприятную среду для подрастающего поколения на территории Саратовской области, а также повысит эффективность мер по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних», — подчеркнул депутат Ковалев.