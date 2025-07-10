Мария Усова: Продолжаем работу над законодательством в части платных парковок

На очередном заседании облдумы продолжили работу над совершенствованием законодательства, касающегося платных парковок в Саратове.

Большинством голосов поддержаны предложенные депутатами Саратовской городской Думы поправки в закон об административных правонарушениях. Они предполагают установить ответственность за нарушение правил платных парковок.

Данный вопрос уже был рассмотрен ранее на профильном комитете и получил оценку регулирующего воздействия. У экспертов, общественников и предпринимательских сообществ нареканий к нему не возникло.

Замечу, что с момента введения в Саратове платных парковок ситуация на дорогах улучшилась. Вместе с платными городская власть создала также дополнительные бесплатные парковочные места, а средства, собранные с платных парковок, должны направляться на развитие дорожной сети. Это путь, по которому идут все развитые страны и крупные города России.

На правительственном часе рассмотрели вопрос о создании дашбордов по ключевым задачам и работе с данными для принятия управленческих решений.

Министр цифрового развития и связи области Владимир Старков заметил — за этими технологиями будущее и сегодня они всё больше применяются в решении тех или иных задач в деловой и бизнес-среде, а также при взаимодействии граждан с исполнительной властью.