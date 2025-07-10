Аграрии Энгельсского района начали уборку урожая озимых зерновых культур

Уже обработано 4,7 тысячи гектаров, что составляет около 13% от запланированного объема работ.

Такие данные 10 июля обнародовал в своем ТГ-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

Валовой сбор зерна достиг отметки в 12,2 тысячи тонн, при средней урожайности 26 центнеров с гектара.

Среди первых хозяйств, приступивших к уборочным работам, — ООО «Наше дело», ЗАО «Энгельсское», ООО «КФХ «Весна», ООО «Время-91» и ИП глава КФХ Елисеев А.А.

Одновременно продолжается уборка ранних овощей. На сегодняшний день сельскохозяйственными предприятиями всех категорий собрано 410 тонн продукции с общей площадью уборки 27 гектаров.

Что касается подготовки кормовой базы для скота, то аграриями уже заготовлено 4,7 тысячи тонн сена — около четверти необходимого объема и 2 тысячи тонн сенажа — почти половина требуемого количества.

Параллельно ведется активная работа по обработке посевов пропашных культур и подготовке паровых полей на территории порядка 50 тысяч гектаров.

Леонов назвал старт уборочной успешным.