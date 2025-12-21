Мария Усова: Прямая линия с президентом дала ответы на важные вопросы

Главным событием уходящей недели, безусловно, стала Прямая линия президента России Владимира Путина.

За 4,5 часа наш лидер ответил на 103 вопроса от жителей регионов страны и журналистов. Были затронуты все основные темы, включая как ситуацию на фронте и отношения с Западом, так и вопросы социального характера, волнующие граждан России.

Вопросы демографии остаются ключевыми для нашего президента. Меры поддержки семей с детьми продолжат совершенствоваться. Их цель в одном — стимулировать семьи к рождению детей, чтобы это снова стало нормальным явлением для молодых пар и не откладывалось на потом. И открытие ясельных групп при реновации детсадов, о чём сказал глава государства, станет для них хорошим подспорьем.

Как и развитие семейной ипотеки, возвращение части от уплаченных налогов. Президент особенно подчеркнул важность сохранения поддержки, даже при повышении уровня доходов. Как руководитель «Женского движения «Единой России» знаю, насколько это важно для всех мам.

Не менее актуальный вопрос, который затронул президент России, касается льготных лекарств и расширения аптечной сети. Эта тема имеет большое значение для жителей небольших населённых пунктов, в том числе в моём избирательном округе.

Ранее в Государственную Думу партией «Единая Россия» был внесён законопроект, предусматривающий возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов. Ещё одно направление — развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России».

Это лишь малая часть затронутых в ходе эфира тем. Прямая линия с президентом как всегда дала ответы на важные вопросы граждан страны. Многие из них лягут в основу работы всех органов власти.