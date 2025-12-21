На пожаре в Заводском районе Саратова пострадал мужчина

Днем 20 декабря в Заводском районе Саратова произошел пожар в многоквартирном доме на улице Тульской.

По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании на четвертом этаже поступило в 16:52.

Огнем, охватившим три квадратных метра, была повреждена обстановка в квартире. В результате происшествия пострадал один человек — мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Его личность устанавливается.

Для ликвидации пожара к месту вызова было направлено три пожарных расчета.

Ольга Сергеева