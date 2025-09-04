Мария Усова: С коллегами обсудили строительство школы в Ленинском районе

С коллегами и общественниками сегодня снова обсуждали тему строительства школы неподалеку от бывшего Дворца пионеров, а ныне ЦДТ Ленинского района.

Смотрите и слушайте — будет интересно.

Программа выйдет в эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» завтра, 5 сентября, в 14.00 по Саратову.

Но, к сожалению, не все попадет в передачу — эфирное время ограничено!

Поэтому буду «неизданное» пристраивать здесь.

Например, меня давно волновал вопрос, почему митингуют против строительства школы те, кто даже не живет в Ленинском районе?

И как свои права отстаивают родители школьников, которые учатся в две смены? А таких детей в гимназии № 75 более тысячи человек!

Ответ директора гимназии смотрите в ТГ-канале «Колонка издателя».