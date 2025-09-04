Накопительные пенсии в наследство: 752 млн получили саратовцы за умерших родственников

Региональное отделение Социального фонда России с 2008 года реализует программу выплат накопительной части пенсии правопреемникам скончавшихся пенсионеров.

За весь период работы программы, который продлится до августа 2025 года, было рассмотрено 34,8 тысячи обращений.

Суммарный объем перечисленных средств достиг 752,7 млн рублей. При этом только с января 2025 года фонд одобрил 1529 заявлений, а размер выплат наследникам составил 69,4 млн рублей. Диапазон сумм, перечисляемых правопреемникам, варьируется от 248,5 до 796,3 тысячи рублей.

Для сравнения: в 2023 году объем выплат наследникам составил 65,3 млн рублей, а годом ранее, в 2022-м, эта цифра была значительно выше и достигла 95 млн рублей.

Ключевым условием является то, что выплаты производятся только в том случае, если пенсионер при жизни не успел ни разу получить назначенную ему накопительную пенсию. Если же хотя бы одна выплата была осуществлена, право на наследование этой части пенсионных накоплений не возникает.